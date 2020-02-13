Токио, , 07:11 — REGNUM Эвакуировать пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокогамы, решили власти Японии. Об этом 13 февраля объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

По словам министра, решение эвакуировать пожилых пассажиров до истечения карантинного срока 19 февраля было вызвано беспокойством за их здоровье. Эвакуация указанной категории пассажиров может начаться 14 февраля.

«Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний», — подчеркнул Като.

По данным, обнародованным японским общественным телевидением, эвакуация будет позволена пассажирам «в возрасте от 80 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё у 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту японского города Иокогама на карантин, обнаружено заражение новым коронавирусом.

Ранее об ухудшении ситуации на борту судна сообщил пассажир, гражданин России.

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