Ухань, Китай, , 03:20 — REGNUM В округе Эньши китайской провинции Хубэй, эпицентра нового коронавируса, было наказано восемь правительственных чиновников в связи с их некомпетентностью на фоне борьбы с эпидемией, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Двое партийных лидеров поселкового уровня были сняты со своих постов и еще шести были сделаны серьезные внушения, сообщили в дисциплинарных надзорных органах Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции.

Деревни и поселки Эньши получили постановление осуществить жесткий контроль за персоналом и дорожным движением, а также не допустить больного скопления людей. Но несмотря на это, по-прежнему имеются бреши. На текущий момент в Эньши зафиксировано 203 подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом и три смерти от инфекции.