Монтрёй, Франция, , 23:33 — REGNUM Помощник креативного директора шведского разработчика видеоигр Massive Entertainment Янник Банчеро опроверг слухи о выпуске отдельной версии Tom Clancy's The Division 2 на консолях нового поколения. Об этом 12 февраля сообщил портал Comicbook.

«Что я могу вам сказать, так это то, что мы не делаем конкретную версию (игры — ИА REGNUM) для этих консолей, мы очень сосредоточены на том, чтобы просто работать над тем, что у нас есть, и делать это как можно лучше», — добавил Банчеро.

Впрочем, издание отмечает: это вовсе не означает, что впоследствии не будет выпущена новая версия The Division 2 для PlayStation 5 и Xbox Series X. По мнению автора статьи, это будет зависеть от того, какие результаты продаж игра покажет к осени 2020 года.

Напомним, 11февраля 2020 года Ubisoft анонсировала новое большое дополнение к The Division 2 под названием Warlords of New York. Оно выйдет на платформах PS4, Xbox One и PC 3 марта 2020 года. После этого некоторые поклонники игры предположили, что компания имеет большие планы на этот проект и намеревается и дальше плотно работать над ним.

