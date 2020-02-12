Москва, , 15:28 — REGNUM Законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, убирать за собой площадки, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Антоном Морозовым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Предполагается закрепление за региональным оператором обязанности не только сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, но и уборку мест накопления и погрузки твердых коммунальных отходов.

Это означает, что при сборе твердых коммунальных отходов будет производиться и уборка отходов, которые оказались вне специализированных баков или контейнеров для сборов таких отходов, накопившихся в местах их установки или выпавших при погрузке в мусоровоз, отмечают авторы.

Региональные операторы зачастую игнорируют требования соответствующего постановления правительства, и твердые коммунальные отходы накапливаются в местах установки специализированных баков и контейнеров, а также при погрузке в мусоровоз. Это вызывает дополнительные расходы муниципалитета, которые контрольными органами могут быть признаны в качестве нецелевых, указали парламентарии.