Вильнюс, , 14:58 — REGNUM Самоуправление литовского города Алитус, в котором осенью 2019 года произошёл пожар на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке использованных автомобильных покрышек, не получает обещанных правительством средств на ликвидацию последствий ЧП. Как сообщает литовский новостной портал 15min.lt, «застряло» порядка 120 тыс. евро, решение о выделении которых было принято ещё в декабре и которые обещали перевести за две недели.

Аналогичные задержки и с выплатами земледельцам района, продукция которых была признана токсичной и её распорядились ликвидировать. Ранее правительство Литвы обещало компенсировать ущерб за две недели, спустя подачи аргументированной заявки.

Всего таких просьб поступило на общую сумму в 182,5 тыс. евро, однако самоуправление Алитуса выплатило суммарно только 58 тыс. евро компенсаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на предприятии тушили неделю и он был признан самым крупным экологическим ЧП в Литве. В воздух были выброшены тонны химических элементов, в окрестных лесах дохли животные и птицы.