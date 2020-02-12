Каир, 12 февраля 2020, 12:13 — REGNUM Население Египта достигло 100 миллионов человек. Об этом передает ВВС Africa.
По данным статистического бюро Египта, в стране примерно каждые 18 секунд рождается ребенок.
За последние три десятилетия население резко возросло — с 57 миллионов в 1990 году, отмечают репортеры.
Премьер-министр Египта Мостафа Мэдбули заявил на прошлой неделе, что перенаселение является самой большой проблемой, стоящей перед Египтом. Однако президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси самой серьезной угрозой развитию назвал терроризм.
Как сообщают журналисты, недавно власти страны приняли меры, чтобы побудить жителей иметь меньшие семьи.