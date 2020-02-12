Каир, , 12:13 — REGNUM Население Египта достигло 100 миллионов человек. Об этом передает ВВС Africa.

По данным статистического бюро Египта, в стране примерно каждые 18 секунд рождается ребенок.

За последние три десятилетия население резко возросло — с 57 миллионов в 1990 году, отмечают репортеры.

Премьер-министр Египта Мостафа Мэдбули заявил на прошлой неделе, что перенаселение является самой большой проблемой, стоящей перед Египтом. Однако президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси самой серьезной угрозой развитию назвал терроризм.

Как сообщают журналисты, недавно власти страны приняли меры, чтобы побудить жителей иметь меньшие семьи.