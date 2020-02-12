Амстердам, , 10:51 — REGNUM В 16 из 355 общин в Нидерландах нет полноценно функционирующей библиотеки, а в 5 общинах вообще нет библиотеки. Такое положение дел вызвано тем, что муниципалитеты всё больше экономят на библиотечном деле. Совет по культуре выразил свою обеспокоенность данным фактом и предлагает обязать общины иметь по одной полностью оборудованной библиотеке.

В Совете указали на важную общественную роль которую библиотеки играют в передаче знаний и обмене мнениями.

В своей рекомендации Министерству образования, культуры и наук Совет напомнил о недавнем исследовании, которое выявило ухудшение и отставание навыков чтения среди голландских школьников сравнительно с их сверстниками в сопредельных странах.