Токио, , 04:42 — REGNUM Япония временно закрыла въезд в страну для иностранцев, прибывающих из китайской провинции Чжэцзян, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам совещания по борьбе с коронавирусом, сообщает агентство Kyodo.

«Помимо провинции Хубэй мы вводим запрет на въезд иностранцев, приехавших из провинции Чжэцзян, или бывавших там ранее», — заявил он.

Отмечается, что запрет начнет действовать с 00:00 13 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее увеличилось число зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии. Анализы выявили заражение еще у 34 пассажиров и одного сотрудника карантинной службы.

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