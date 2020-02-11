Роквилл, США, , 19:54 — REGNUM В последнем обновлении игры для мобильных платформ The Elder Scrolls: Blades разработчики добавили функции, которые давно просили геймеры. Об этом 11 февраля сообщил портал Screen Rant.

Обновление 1.6 даст игрокам доступ к пяти типам снаряжения, которые можно будет быстро менять в зависимости от ситуации. Издание отмечает, что поклонники The Elder Scrolls: Blades просили добавить подобную возможность с момента релиза игры.

Игроки смогут переключаться между наборами снаряжения в любой момент одиночной игры или между раундами, если речь идёт о PvP (player versus player — игрок против игрока).

Ранее компания Bethesda Softworks сообщила, что обновление 1.6 к The Elder Scrolls: Blades выйдет в феврале 2020 года.

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