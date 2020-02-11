Киев, 11 февраля 2020, 11:53 — REGNUM У пяти граждан Украины, вернувшихся из Китая, взяли образцы для выявления коронавируса 2019-nCoV, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время брифинга, сообщило 11 февраля информационное агентство Укринформ.
Министр подчеркнула, что Украина проводит все мероприятия, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, для противодействия распространению нового коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля запланирована эвакуация граждан Украины из китайской провинции Хубэй. Чартерный рейс в Китай направило правительство Украины.
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