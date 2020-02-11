Киев, , 11:53 — REGNUM У пяти граждан Украины, вернувшихся из Китая, взяли образцы для выявления коронавируса 2019-nCoV, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время брифинга, сообщило 11 февраля информационное агентство Укринформ.

«Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть пять человек, которых мы проверяем на коронавирус», — рассказала она.

Министр подчеркнула, что Украина проводит все мероприятия, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, для противодействия распространению нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля запланирована эвакуация граждан Украины из китайской провинции Хубэй. Чартерный рейс в Китай направило правительство Украины.

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