Ташкент, , 11:21 — REGNUM В Узбекистане создадут фонд по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики, опубликованном 10 февраля агентством «УзА».

Новый фонд при министерстве здравоохранения Узбекистана будет финансироваться за счет сборов с акциза на табачную продукцию, благотворительных пожертвований, а также доходов от размещения временно свободных средств на депозитах в коммерческих банках.

В рамках постановления планируется также создать специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, а также увеличить количество мест в действующих гематологических отделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте планируют открыть центр радиотерапии и позитронно-эмиссионной томографии. Стоимость проекта оценивается в $7,5 млн.

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