Пекин, , 11:12 — REGNUM Власти Индонезии репатриировали более 20 граждан страны из Китая после усиления воздействия вспышки коронавируса в стране бамбукового занавеса, сообщает Antara.

«Мы вместе с соответствующими местными органами власти помогли репатриировать 21 гражданина Индонезии из Китая», — заявил посол Индонезии в КНР Джаухари Оратмангун.

По словам посла, состояние здоровья всех репатриированных граждан Индонезии хорошее. По прибытию в Индонезию они также пройдут медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Китая отправило самолет, чтобы забрать своих граждан, которые находятся на индонезийском острове Бали.

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