Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM 77 требований пассажиров авиакомпании Bek Air планируют включить в иск комитета по защите прав потребителей Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после подачи иска в суд против авиакомпании на «горячую линию» комитета обратились 100 человек, поступило 32 заявления для восстановления прав 57 потребителей.

По состоянию на 10 февраля 2020 года в комитет обратились 44 заявителя на восстановление прав 77 потребителей на общую сумму 2,146 млн тенге ($5669).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января комитет по защите прав потребителей Казахстана подал иск в суд против авиакомпании Bek Air. В исковом заявление были представлены требования 20 клиентов компании, которые не могут вернуть деньги за отмененные рейсы.

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