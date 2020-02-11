Москва, , 09:44 — REGNUM В трёх аэропортах Москвы задержали и отменили 25 авиарейсов, сообщает 11 февраля онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:30, во «Внуково» задержано четыре рейса, отменили два рейса (вылет в Киров и прибытие из Санкт-Петербурга). В «Домодедово» задержано семь рейсов, отменили четыре рейса. Не состоится вылет самолётов в Шанхай (Китай) и Темрез (Узбекистан). Отменено прибытие лайнеров из Франкфурта (Германия) и Темреза.

В «Шереметьево» восемь рейсов отклонились от расписания.

Данные сервису предоставлены аэропортами.