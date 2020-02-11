Париж, , 08:39 — REGNUM Четверо жителей Франции находятся на борту круизного судна «Diamond Princess», заблокированного в порту города Иокогама в Японии из-за заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает министерство иностранных дел Франции.

«Согласно информации, которой мы располагаем на данном этапе, на борту судна находятся трое наших пассажиров и один член экипажа», — говорится в заявлении французского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2020 года в Йокогаме круизное судно «Diamond Princess» было поставлено на карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом. Проверку на лайнере проходят около 3700 человек, включая членов экипажа.

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