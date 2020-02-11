Лхаса, Китай, , 01:02 — REGNUM Китай создал в Тибете уже пятую лабораторию, способную выявлять нуклеиновые кислоты нового коронавируса из биологического материала, сообщает агентство Синьхуа.

Лаборатория был создана при центре контроля и профилактики заболеваний города Нагчу в Тибетском автономном районе. Лаборатория прошла все необходимые сертификации и испытания и одобрена местной комиссией здравоохранения.

Теперь Тибет обладает пятью подобного рода лабораториями. Власти же намерены улучшать их работу, обеспечивая большую точность, оперативность и слаженность работы.