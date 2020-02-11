Тяньцзинь, Китай, , 00:57 — REGNUM Северный китайский город Тяньцзинь занял первое место по стране по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Синьхуа.

На порт города в 2019 году пришлось 10,77% всего ввезенного в Китай СПГ. Импорт порта взлетел на 56% до 10,2 млн тонн в прошедшем году на сумму 32,7 млрд юаней (около $4,7 млрд).

Тяньцзиньский газ поставляется десятью странами, включая Австралию, Россию и Нигерию. Китай в последние годы переориентируется на более экологичные источники энергии, в связи с этим продолжает наращивать импорт СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Китай нарастил добычу природного газа на 11,5% до 177,7 млрд кубометров.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекорд очередной год подряд: Китай нарастил добычу природного газа на 11,5%