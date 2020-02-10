Тирасполь, , 20:03 — REGNUM Предлагаемые изменения в Закон «О гражданстве РФ» позволят жителям Приднестровья обратиться за гражданством РФ без отказа от иного гражданства. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил спецпредставитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Законопроект предполагает действительно революционное изменение. Оно будет означать, что граждане, находящиеся в Приднестровье, не отказываясь от имеющегося у них иного гражданства, смогут обращаться за гражданством РФ. И поскольку они являются нашими соотечественниками, подобное обращение должно рассматриваться достаточно быстро», — цитируют Затулина ИА «Новости Приднестровья».

Многие приднестровцы, отметим, сталкиваются с трудностями при оформлении российского паспорта или вовсе получают отказ. Проблемы, в частности, у тех, кто родился после 1992 года. Причина в том, что ранее они уже оформили гражданство других стран — Украины или Молдавии — чтобы иметь возможность выезжать за рубеж. «Нам это всё понятно, и мне кажется, что это для Приднестровья будет важно», — отметил в этой связи Затулин.

Он также сообщил, что после ряда консультаций 24 декабря 2019 года Министерство внутренних дел РФ внесло в правительство законопроект, в котором предусматривается отмена необходимости выхода из гражданства иных стран как условия получения гражданства России. «Мы уже высказывали новому премьеру при его представлении Государственной думе просьбу ускорить рассмотрение этого законопроекта», — сказал Затулин.

Напомним, в конце минувшей недели стало известно о готовящемся упрощении процедуры приёма иностранцев в гражданство РФ. Получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в Закон «О гражданстве РФ» готовит правительство. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. По оценкам экспертов, за счёт нововведения в российское гражданство смогут привлечь от 5 млн до 10 млн человек.