Пекин, , 19:32 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай для изучения ситуации с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил 10 февраля глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Передовая группа экспертов ВОЗ только что прибыла в Китай. Её возглавил доктор Брюс Эйлворд», — приводятся его слова на странице организации в Twitter.

«Брюс и коллеги будут работать с китайскими партнёрами, чтобы убедиться, что у нас есть необходимый опыт», — сообщил Гебрейесус, уточнив, что прибывшие специалисты ВОЗ должны будут «подготовить почву для формирования более крупной международной команды».

Напомним, ранее сегодня глава ВОЗ заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая может ускориться. По его словам, в ряде стран уже зафиксированы случаи передачи вируса от людей, не посещавших КНР.