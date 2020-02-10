Москва, , 16:47 — REGNUM Ни одна из гипотез о том, что под предлогом эпидемии коронавируса в Китае разыгралась сложная внутриполитическая игра, не оправдалась. Об этом 10 февраля заявил профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«Чего мы не видим в реальности — мы не видим реализации тех слухов, которые распространяли, о том, что руководители Компартии едва ли не сами запустили этот коронавирус, чтобы одна группировка каким-то образом сломила другую», — заявил Маслов.

«Мы здесь видим крайне интересную вещь — по сути дела, Китаю наносит ущерб не столько сам коронавирус, сколько удивительные, самые нелепые слухи, которые бродят вокруг этого. Теории заговора сегодня, конечно, возобладали. Но никаких реальных подтверждений мы этому не видим», — подчеркнул он.