Москва, , 16:02 — REGNUM Парад Победы, запланированный в Москве на 9 мая 2020 года, продлится 1,5 часа. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению мероприятия.

«В этом году он [парад] будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы», — сказал Шойгу.

Он рассказал, что на Параде Победы будут присутствовать мировые лидеры, а главными гостями мероприятия станут ветераны со всей России, для которых запланирована четырёхдневная спецпрограмма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Парад Победы длился около часа. Это произошло из-за отмены авиашоу по причине плохих погодных условий.