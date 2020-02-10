Богданович, Свердловская область, , 13:36 — REGNUM Карантинный пункт для временного содержания граждан КНР в Богдановиче (Свердловская область) находится под замком, и оттуда невозможно выбраться самовольно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Китайцы размещены в общежитии бывшего фарфорового завода с запертыми дверьми. Кроме того, в помещениях установлены камеры видеонаблюдения.

Самовольно покинуть карантинный пункт невозможно, и горожанам ничего не угрожает, успокаивают в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, даже новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь не избежал 14-дневного карантина. Впрочем, дипломат проведёт его в своей резиденции, отдельно от сограждан.

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