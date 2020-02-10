Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Платная услуга по диагностике коронавируса специалистами петербургского НИИ гриппа, о которой было объявлено на прошлой неделе на сайте учреждения, оказываться не будет. Об этом 10 февраля сообщил представитель НИИ гриппа корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, ранее руководство НИИ гриппа выпустило приказ, согласно которому любой беспокоящийся о своём здоровье петербуржец может пройти обследование на выявление вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ, в том числе нового коронавируса 2019-nCoV. Стоимость услуги, в том числе с выездом врача-инфекциониста на дом с забором материала, пять тысяч рублей за каждый тип вируса.

Приказ с прейскурантом предоставляемых платных медицинских услуг в спецклинике ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был подписан 3 февраля главным врачом клиники, а также бухгалтером и экономистом.

Однако к 10 февраля стало известно, что от идеи платной диагностики коронавируса в клинике отказались.

«НИИ не будет делать платные анализы на коронавирус», — сказали собеседники агентства.

Напомним, в Петербурге случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В городе усилены меры контроля и профилактики респираторных инфекций.

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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, число подтвержденных заболевших на утро 10 февраля составляет 40 235 случаев. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли, выздоровели — 3 283 человека.

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