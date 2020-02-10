Астрахань, , 12:16 — REGNUM В Астрахани неизвестный вандал сбросил с постамента мемориал, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны в новом парке микрорайона 3-й Интернационал, сообщил портал «Блокнот-Астрахань».

По словам очевидцев, это произошло днём 9 февраля. На глазах у гулявших в парке семей подросток разбежался и пнул мемориальную доску с фамилиями погибших. Плита упала с постамента и раскололась на две части. Произошедшее зафиксировала камера наружного наблюдения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабы вандализма в Астрахани не только поражают горожан, но и наносят бюджету существенный ущерб. Ранее мэрия заявила, что за год вандалы испортили или уничтожили 70% новых контейнеров для мусора, а также разбили несколько новых остановок, стенки которых были сделаны из специального «антивандального» закалённого стекла. Из-за того, что бюджетные деньги идут на восстановление испорченных вандалами остановок, в городе не устанавливают новые остановочные комплексы.

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