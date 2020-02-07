Астрахань, , 20:58 — REGNUM В Астрахани неизвестные сломали памятник «Счастливое детство» на Петровской набережной, сообщил портал «Южная волна».

Памятник счастливому детству в виде трёхколёсного велосипеда на постаменте установили на набережной в 2017 году. 2 февраля 2020 года горожане обнаружили, что памятник сломан — от него в буквальном смысле осталось всего два колеса.

Выяснилось, что причиной поломки стала народная любовь — люди часто фотографировались, садясь прямо на велосипед, и в итоге конструкция не выдержала. Виновные в поломке сами принесли остатки памятника в полицию, а сотрудники МВД отдали их городским службам. Памятник обещают вернуть на место 8 февраля.

При этом сначала у горожан не было сомнений, что в исчезновении памятника виноваты вандалы. Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия Астрахани жаловалась, что хулиганы уничтожают новые остановки и контейнерные площадки для мусора.

Читайте ранее в этом сюжете: Астраханские остановки и площадки ТБО не выдерживают натиска вандалов