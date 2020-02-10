Кызыл, , 09:01 — REGNUM В соцсетях происходит нагнетание и спам-атаки по поводу угрозы завоза коронавируса в Туву. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Чиновники призвали граждан сохранять спокойствие, поскольку случаев заболевания новым вирусом здесь нет.

«Всего под наблюдением врачей инфекционной больницы 14 карантинных дней пребывают четверо россиян и три иностранца. Отрицательные результаты анализов подтверждены лабораторией г. Новосибирска, есть анализы, по которым ещё ожидаются результаты», — отметили в ведомстве.

При этом двухнедельный карантин не отменяется даже после получения отрицательных результатов на коронавирус.

В столицу республики Кызыл 6 февраля прибыли десять иностранных рабочих, которые прошли проверки как у себя в стране, так и в Москве. Ни у одного нет признаков заболевания, однако они также будут помещены в изолятор в рабочем посёлке на две недели.

Читайте также: В Туве с тревогой ожидают прибытия из Китая 248 рабочих