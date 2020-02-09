Пекин, , 05:23 — REGNUM За прошедшую субботу, 8 февраля, от вызванной коронавирусом инфекции в Китае погибли еще 89 человек. Таким образом, число летальных исходов достигло 811 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Сообщается, что 81 человек погиб в провинции Хубэй, еще двое — в Хэнани, по одному летальном исходу зафиксировано в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Аньхой, Шаньдун, Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Кроме того, за последние сутки зафиксировано 3916 новых пациентов, потенциальных носителей вируса.

На конец субботы, 8 февраля, из больниц КНР было выписано 600 переболевших инфекцией пациентов.

Ранее ИА REGNUM, сообщало о смерти 81 пациента в китайской провинции Хубэй.