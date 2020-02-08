Женева, Швейцария, , 19:14 — REGNUM По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отношение количества новых случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV к общему числу зараженных в феврале снизилась по сравнению с январем. Об этом сообщается в докладе международной организации.

В докладе ВОЗ отмечается, что пиковое значение по данному показателю наблюдалось 23 января, когда он достигал 46%. Далее последовал спад и новый пик был зафиксирован вновь 28 января — 39,1%. С этой даты идет тенденция к снижению показателя соотношения вновь заразившихся к общему количеству больных. Так, 1 февраля он составил 17,8%, 7 февраля — 10,2%.

Согласно информации организации, в мире число заразившихся новым типом коронавируса 2019-nCoV приближается к 35 тыс. человек.

Однако, в ВОЗ опасаются еще заявлять о том, что заболевание пошло на убыль, еще преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 6 февраля заявил, что общее количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае снизилось впервые с возникновения вспышки этого заболевания.

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