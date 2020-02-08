Москва, , 17:59 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях президентов вузов и главу научных организаций правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Предлагается наделить президента и научного руководителя полномочиями по участию в определении программ и планов развития организации, участию в деятельности коллегиальных органов управления, представлению интересов организаций в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями при возложении на них соответствующего полномочия в установленном порядке, по участию в решении вопросов совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности организации.

При этом предусматривается, что уставами вуза и научной организации могут быть предусмотрены и иные полномочия президента и научного руководителя, которые будут учитывать специфику деятельности этих организаций.

Также устанавливается, что президент и научный руководитель по решению ученого (научного, научно-технического) совета могут быть председателем указанного ученого (научного, научно-технического) совета организации.

Одновременно предлагается возложить полную ответственность за управление текущей деятельностью организации, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, практическую реализацию программы и плана развития организации на ректора образовательной организации высшего образования и руководителя научной организации.