Новосибирская область, , 17:43 — REGNUM В субботу, 8 февраля, хоккейный клуб «Сибирь» Группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова провел на домашней арене в Новосибирске благотворительную акцию по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга. Это первое в истории Континентальной хоккейной лиги подобное мероприятие.

Забор крови у игроков и болельщиков осуществляла выездная медицинская лаборатория ИНВИТРО. Процедура заполнения анкеты и сдачи крови занимала не более 10 минут.

Кровь сдали 11 игроков ХК «Сибирь», включая капитала команды Александр Логинов. «Не пройти мимо, дать нуждающимся возможность вылечиться, выжить — вот что нами двигало, а еще своим примером вдохновить других на такие же простые, но очень нужные поступки, — сказал капитан ХК «Сибирь» Александр Логинов. — Я сам сдал сегодня кровь, и искренне рад, что наше начинание поддержало много человек — кровь сдали 81 человек — это и хоккеисты «Сибири», и игроки «Сибирской хоккейной лиги, и просто болельщики».

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается около 5 000 россиян. В российских регистрах в сумме состоит чуть больше 100 000 человек, что крайне мало. Для примера: в немецкий регистр входит 8 миллионов человек, американский — 10 миллионов.

Защитник ХК «Сибирь» Константин Алексеевговорит, что сейчас рассказывает всем своим близким, знакомым о необходимости вступать в регистр: «Для нас сдать кровь — это пять минут времени, но это может помочь людям. Я с удовольствием отреагирую, если меня пригласят стать донором. Сейчас наверняка пойдёт цепная реакция. Понятно, что это быстро не будет происходить, но думаю, год или два, и мы увеличим число людей, вступивших в регистр».

Среди участников акции были и пятеро игроков любительской хоккейной команды «Сибирский Антрацит», выступающей в Сибирской хоккейной лиге. «Это очень полезная вещь, хотя люди думают, что это сложно», — сказал капитан команды «Сибирский Антрацит» Михаил Кусачев. С ним соглашается защитник «Сибирского Антрацита» Артем Государкин: «Не надо оставаться в стороне от таких акций. Они не занимают много времени. Надо просто прийти и поучаствовать. Потому что сегодня эта помощь не требуется никому [из близких], а завтра в такой ситуации, не дай бог, могут оказаться знакомые, друзья или родственники. И чем больше будет этот регистр доноров, тем больше вероятность, что кому-то из больных людей удастся помочь».

Соучредителем ХК «Сибирь» является АО «Сибирский Антрацит» (Новосибирск, входит в Группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова). Также АО «Сибирский Антрацит» является учредителем Сибирской хоккейной лиги (СХЛ), которая объединяет более 40 любительских команд Сибири, в том числе одноименную команду «Сибирский Антрацит».