Амстердам, , 17:13 — REGNUM По меньшей мере 165 муниципалитетов в Нидерландах не знают, имеются ли на территории управляемых ими общин здания со свинцовыми водопроводами. Такие данные приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация по итогам проведённого ею опроса.

В опросе приняли участие 217 из 355 муниципалитетов в стране. Поэтому ожидается, что число несведущих муниципалитетов на самом деле может оказаться ещё выше.

Городские власти Утрехта 6 февраля сообщили об обнаружении в шести школах повышенной концентрации свинца в питьевой воде. Поэтому использование в качестве питьевой воды из-под крана в местных школах запрещена. В Амстердаме ранее была принята аналогичная мера.

В настоящее время в 39 общинах муниципальные здания проверяются на наличие свинцовых водопроводов.