Казань, , 16:03 — REGNUM Резкое похолодание до — 28 градусов ожидается в Татарии. Об этом 8 февраля сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

По данным синоптиков, погода в регионе будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается, но будет наблюдаться резкое и сильное понижение температуры.

В ночь на 9 февраля на территории Татарии ожидается похолодание до — 23, а местами и до — 28 градусов. Днём же температура воздуха поднимется до −12…−17 градусов. Ночью и утром на дорогах региона будет наблюдаться туман, местами гололедица.

По прогнозам метеорологов, уже 10 февраля следует ожидать потепления, которое принесёт с собой очередной глубокий североатлантический циклон. В светлое время суток температура воздуха составит −3…−8 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в выходные, 8 и 9 февраля, в Узбекистане будет наблюдаться погодная аномалия. Температура воздуха здесь составит +17…+20 градусов.

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