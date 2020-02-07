Ташкент, , 15:34 — REGNUM Теплая погода от плюс 17 до плюс 20 градусов по Цельсию сохранится в Узбекистане в ближайшие выходные, 8−9 января. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе Узгидромета.

Почти по всей территории Узбекистана сохранится температура, которая на 10−12 градусов превышает средние значения для данного периода. Лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области 9 февраля температура опустится до плюс 3−8 градусов.

В республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В воскресенье, 9 февраля, на северо-западе Узбекистана пройдут дожди. В центральной части, в том числе Ташкенте, дождь ожидается вечером. Сухая погода прогнозируется в Ферганской долине.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля в Узбекистане наблюдается повышение температуры за счет прихода теплого сухого воздуха с циклоном, сформировавшимся в районе Средиземноморья.

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