Ухань, Китай, , 08:53 — REGNUM Гражданин США скончался от коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань. Об этом 8 февраля сообщает газета New York Times, со ссылкой на представителя посольства США в Пекине.

Представитель посольства выразил искренние соболезнования семье умершего. пояснив, что из уважения к частной жизни семьи более подробного комментария не будет.

Уточняется, что заболевшему мужчине было 60 лет, он скончался 6 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скончавшемся в Китае от пневмонии, предположительно, вызванной новым коронавирусом, гражданине Японии.

Всего на сегодняшний день от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV скончалось 722 человек при 31 774 заболевших, излечилось от заболевания 2050 человек.

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