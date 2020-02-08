Токио, , 07:58 — REGNUM Гражданин Японии, подозреваемый на заражение коронавирусом нового типа, скончался в китайском Ухане, сообщает пресс-служба японского МИД.

Сообщается, что 60-летнего японца госпитализировали с заболеванием пневмонией. ОН может стать первым гражданином Японии, погибшим от коронавируса, если его диагноз подтвердится.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на территории Китая умерли 722 человека, еще 31 774 числятся заболевшими. Также полностью выздоровели 2050 человек.

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