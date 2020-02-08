Лос-Анджелес, США, , 04:50 — REGNUM Disney отказала Nintendo в добавлении главного героя Kingdom Hearts Соры в игру Super Smash Bros. Об этом 7 февраля сообщил портал Comicbook со ссылкой на инсайдера.

В качестве такового выступил журналист Имран Хан, который ранее работал в журнале Game Informer. Он сообщил, что Nintendo предложила Disney заключить соответствующее соглашение, однако компания Disney Japan «заблокировала сделку».

Издание отмечает, что к сообщению стоит отнестись с долей скепсиса: хотя Хан и считается надёжнам источником, однако официального подтверждения новости нет, к тому же она может попросту оказаться устаревшей.

Ранее фанаты неоднократно просили разработчиков добавить в игру Сору. Автор статьи пишет, что этот герой является одним из самых востребованных персонажей в среде поклонников Super Smash Bros.

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