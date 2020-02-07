Неаполь, Италия, 7 февраля 2020, 22:58 — REGNUM Двое выходцев из Китая стали жертвами агрессивного нападения на улицах Неаполя вечером в пятницу, 7 февраля, передает Sky.
Молодые люди, которые учатся в Неаполе музыке, подверглись как физическому, так и вербальному давлению. Прохожие атаковали молодого мужчину, девушку же «встретили» скандированием «коронавирус!». Она была вынуждена убежать с места происшествия.
Произошедшее — следствие психоза на почве страха перед коронавирусом, полагают обозреватели издания.