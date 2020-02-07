п.г.т. Новоасбест, , 21:21 — REGNUM В посёлке Новоасбесте (Свердловская область) родители ребёнка, который нанёс травмы девятилетней девочке, выплатят пострадавшей стороне компенсацию морального вреда и материальный ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В декабре 2018 года семилетний мальчик ударил девочку три раза кулаком по голове, после чего нанёс последний удар — шапкой по лицу. У девочки обнаружили сотрясение головного мозга.

Уголовное дело по статье «Побои» возбуждать не стали — мальчик ещё не достиг соответствующего возраста. Мать девочки подала иск в районный суд, чтобы возместить расходы на лечение, утраченный заработок и ряд других обстоятельств.

Исковые требования суд удовлетворил частично. С родителей мальчика возьмут 29 тысяч 416 рублей в пользу матери пострадавшего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском Ивделе жестоко избили пятиклассника. Предполагается, что экзекуцию учинили его одноклассники.

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