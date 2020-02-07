Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM Изолированные в обсерватории на окраине Екатеринбурга граждане Китая являются здоровыми людьми. Об этом журналистам заявил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

Он отметил, что по всей области нет ни одного заболевшего этой инфекцией. Изолированные 7 февраля граждане Китая — тоже здоровы. Каждый из них был проверен в аэропорту при прилёте из Пекина.

«Они просто будут находиться на карантине, для чего мы выделили специальную базу в Екатеринбурге», — сказал Креков.

Также он добавил, что эти люди прибыли не из очага заражения. В обсерваторе они будут находиться две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, под размещение граждан КНР выделен санаторий «Бодрость». Находившимся в нём ранее клиентам вернут деньги или предложат лечение после выезда китайцев.