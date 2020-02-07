Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Дефицит препарата против онкологических заболеваний в Казахстане связан с задержкой поставок из Швейцарии. Об этом 7 февраля заявил и. о. председателя «СК-Фармаця» Берик Шарип на брифинге.

По его словам, препарат «Дабрафениб» поставляется из Швейцарии в рамках новой схемы лечения, внедренной с апреля 2019 года. Шарип уточнил, что после поставки препарата была проведена оценка безопасности и качества.

Медики стали выдавать это лекарство с 6 февраля 2020 года, после его доставки во все медицинские учреждения. Общий объем поставок лекарственных средств по онкологии в 2019 году составил 36,9 млрд тенге ($97,5 млн), добавил глава «СК-Фармаця».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что к 2021 году в республике планируется открыть лабораторию опухолевого генома.

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