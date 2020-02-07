Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM В Харбин (Китай) переправили большую партию противовирусного препарата «Триазавирин» уральского производства. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

Около 90 кг уральского лекарства перенаправили в китайский город из Екатеринбурга. Такого количества препарата хватит на весь Харбин, уверена компания-авиаперевозчик.

Возможно, лекарство поможет китайским врачам справиться с эпидемией коронавируса. Инициатором посылки стало генконсульство Китая в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области проверили на коронавирус более 20 граждан, прибывших из Китая и заболевших ОРВИ. К счастью, исследования дали отрицательный результат.

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