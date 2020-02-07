Тбилиси, , 12:56 — REGNUM В Грузии двух новых граждан Китая с подозрением на коронавирус 2019-nCoV доставили в инфекционную больницу. Об этом 7 февраля на пресс-конференции сообщил генеральный директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сегодня в инфекционную больницу доставили еще двух граждан Китая. Насколько нам известно, это рабочие, нанятые на один из крупных инфраструктурных проектов, и работают в одном из районов, который я не назову», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что в больницу выехали эпидемиологи, которые обследуют пациентов и возьмут и них пробы. Результаты должны быть известны в этот же день.

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