Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе в январе 2020 года как благополучную. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба управления.

В рамках социально-гигиенического мониторинга управлением были проведены 983 исследования систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на выходах из станций водоподготовки перед подачей в распределительную сеть.

«Все исследования соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Непосредственно в распределительной сети выполнено 1430 исследований, 99,7% из них соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — говорится в сообщении.

Кроме того, было проведено 1472 исследования атмосферного воздуха в 66 точках города, расположенных в местах проживания и отдыха населения. Превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Наконец, специалисты сделали 896 измерений уровней шума от авиатранспорта в 14 мониторинговых точках Красносельского, Петродворцового, Московского, Колпинского, Пушкинского районов, примыкающих к аэропорту «Пулково», а также 37 радиологических измерений в 15 точках на открытой территорий. Превышений допустимых уровней не установлено.

«Аварийные ситуации, обусловливающие ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, не регистрировались», — резюмировали в петербургском управлении Роспотребнадзора.