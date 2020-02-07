Москва, , 10:25 — REGNUM Самыми лучшими городами России для празднования Масленицы и праздничных гуляний в 2020 году названы Москва, Санкт-Петербург и Ярославль, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятёрке лидеров для масленичных гуляний, туров и путешествий на Масленицу оказались Московская область и Владимир.

Также в топ-10 лучших праздников Масленицы вошли Нижний Новгород, Рязань, Алтайский край и Великий Новгород.

Как сообщает ИА REGNUM, Масленичная неделя в России в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта.

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