Якутск, , 04:52 — REGNUM В Якутии продолжается сбор пожертвований в благотворительный фонд «Победа-75», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Средства, собранные в фонд Победы, направят на увековечение памяти погибших воинов, поддержку ветеранов, содействие в проведении юбилейных мероприятий. Одним из первых внёс личные средства глава Якутии Айсен Николаев — перечислил 100 тыс. рублей и призвал жителей республики принять активное участие в сборе средств», — пояснили в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 20 декабря 2019 года проходил благотворительный марафон «Рождественский подарок». Завершилась акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны 20 января 2020 года —в день освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.