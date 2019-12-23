Великий Новгород, , 11:50 — REGNUM Традиционную благотворительную акцию Новгородской области — марафон «Рождественский подарок», который проводится в регионе уже в 28-й раз, посвятили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, благотворительный марафон стартовал 20 декабря и продлится месяц: акция завершится в день освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков 20 января 2020 года.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне марафон проходит под девизом «Тепло сердец — во благо ветеранов». Председатель правления Фонда социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» Александр Дряницин отметил, что эстафету рождественского марафона продолжит пасхальная благотворительная акция — она состоится в апреле 2020 года.

Штабы по проведению марафона созданы во всех районах Новгородской области. Собранные средства будут направлены на подарки ветеранам и помощь инвалидам войны.

В настоящее время в Новгородской области живёт 361 участник Великой Отечественной войны.

Напомним, благотворительный марафон «Рождественский подарок» проводится в Новгородской области ежегодно с 1993 года. Прошлогодняя акция собрала более 90 млн рублей — рекордная сумма пожертвований. Помощь получили около 10 тыс. семей Новгородской области.