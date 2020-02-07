Новосибирск, , 04:31 — REGNUM Частая смена работы может являться проблемой, как для самого специалиста в силу нестабильности его положения, прежде всего, материального; так и для работодателей, которые тратят время и деньги на адаптацию новичка, который через относительно небольшой промежуток времени, решает покинуть организацию. Данная проблема обусловлена целым рядом причин, которые также имеют отношение, как к самому человеку, так и к работодателю, считает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Юлия Масалова. Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что три четверти жителей РФ планируют сменить работу в 2020 году.

«Прежде всего, работник уходит из организации в такие короткие сроки по причине того, что как раз в период адаптации либо не получил должной поддержки, либо условия, которые ему были предложены не оправдали его ожиданий. Важно ещё на этапе контрактации дать человеку полную и достоверную информацию об условиях труда и его оплаты, а в период вхождения нового работника в организацию дать ему возможность приобрести необходимые для дальнейшей работы навыки и обеспечить его социализацию в коллективе. Избавиться от «образа летуна», если это особенность данного специалиста, можно только переходя на «фриланс», так как чаще всего, данному человеку сложно работать в коллективе и под чьим-либо началом, а хочется самостоятельности и творчества в работе. Вместе с тем «летунами» становятся ещё и потому, что работодатели не всегда выполняют свои обещания и являются добросовестными в этом плане, — отмечает Юлия Масалова. — То, что 74% россиян хотят сменить работу — это далеко не означает, что они действительно решатся на этот шаг. В период кризиса даже при неудовлетворенности заработной платой, а это одна из главных причин ухода сотрудников, люди не спешат принимать такое решение. Чаще всего причинами текучести кадров выступают, помимо, указанной выше, отсутствие перспектив карьерного роста, неинтересные функции и задачи (рутина), плохая атмосфера в коллективе и плохие отношения с руководством. Таким образом, для сокращения текучести необходимо устранять данные проблемы, понимая, что высокие показатели текучести свидетельствуют о неудовлетворенности работников, что, в свою очередь, снижает приверженность и лояльность сотрудников».

По мнению эксперта, мотивация является стержнем, особенно для сохранения ценных сотрудников.

«Так как только хорошо продуманная комплексная система, включающая наряду с материальными и нематериальные поощрения, способна обеспечить удержание персонала в организации в конкурентных условиях. Важно помнить о том, что ценный специалист всегда сравнивает то, что ему может предложить та или иная организация-работодатель, так как знает «себе цену» и стремится «монетизировать» свои компетенции. Вместе с тем интересная работа для них является главным мотиватором, так как дает возможность удовлетворить потребность в самореализации», — отмечает Масалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сменить работу планируют 74% респондентов, опрошенных сервисом по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру».

Читайте ранее в этом сюжете: Три четверти жителей России планируют сменить работу в 2020 году