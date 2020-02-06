Ростов-на-Дону, , 23:11 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение в связи с обильными осадками. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 7 февраля на Дону продолжит идти дождь, мокрый снег. Также метеорологи предупредили о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области была приостановлена работа международного аэропорта «Платов». Из-за метели и гололёда для пассажирского транспорта были перекрыты трассы.