Женева, Швейцария, , 19:17 — REGNUM В Китае 6 февраля было зафиксировано падение числа заболевших коронавирусом, однако говорить о пике на сегодняшний день рано. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным программам Майкл Райан.

«Мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтверждённых случаев в Китае снизилось», — сказал Райан.

Вместе с тем, специалист предупредил о том, что преждевременно делать прогнозы о снижении уровня заболеваемости, и вирус всё ещё находится в центре интенсивной вспышки.