Москва, 6 февраля 2020, 18:01 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал журналистам 6 февраля об опыте целевого приёма в вузы. По мнению главы региона, эта система помогает и студентам и работодателям.
В регионе открыто несколько кафедр заводов на базе высших учебных заведений. Прежде всего, такой опыт есть в ключевом Рязанском радиотехническом университете.
Глава региона в Москве принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета РФ и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.