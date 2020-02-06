Москва, , 18:01 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал журналистам 6 февраля об опыте целевого приёма в вузы. По мнению главы региона, эта система помогает и студентам и работодателям.

В регионе открыто несколько кафедр заводов на базе высших учебных заведений. Прежде всего, такой опыт есть в ключевом Рязанском радиотехническом университете.

«Ребята четыре дня проводят в стенах учебного заведения и два дня они работают и учатся прямо на предприятии. То есть это позволяет и работодателю оценить студентов, и уже потом гарантированно, с 3−4 курса подтягивать их на предприятие и учить тому, чем они потом там будут заниматься», — отметил Николай Любимов.

Глава региона в Москве принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета РФ и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.